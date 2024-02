Volley serie B1, Ambra in casa accoglie il nuovo allenatore. Fgl-Zuma, missione Marche

Dopo tre settimane riprende finalmente il girone di ritorno della B1 femminile. La Fgl-Zuma Castelfranco domani è attesa nelle Marche in casa del Clementina Volley con fischio d’inizio alle 18. "Abbiamo approfittato della pausa per disputare due amichevoli contro il Liberi e Forti di Firenze per far giocare tutte le ragazze – commenta mister Marco Bracci- e allo stesso tempo abbiamo utilizzato la pausa per lavorare fisicamente e sulla parte tecnica. Ieri e oggi lavoro di squadra per prepararci alla gara di domani contro Clementina. Si tratta di una gara molto delicata, da giocare con la massima attenzione per le capacità delle avversarie". Le marchigiane, battute agilmente per 3-0 nella gara di esordio della stagione, sono al quarto posto con 24 punti e davanti al proprio pubblico hanno sempre centrato vittorie ad esclusione di un solo match. Le castelfranchesi sono al comando della classifica con 31. Domenica invece riflettori puntati sulla gara casalinga dell’Ambra Cavallini Pontedera per il debutto in panchina del nuovo allenatore Cosimo Becucci. Capitan Meini e compagne giocano alle 18 al PalaZoli contro il Pieralisi di Jesi, terza nel ranking con 27 punti contro i 14 delle toscane che proveranno a ribaltare i pronostici sfavorevoli.