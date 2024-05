Volley serie B1. Ambra, sorrisi e saluti

Chapeau per l’Ambra Cavallini Pontedera che, da debuttante in B1, è andata al di là delle più rosee aspettative. La sua prima stagione è un vero successo con la conquista del settimo posto con 32 punti, esattamente a metà del ranking (13 le formazioni iscritte al girone) e con ben 7 lunghezze di vantaggio dalla prima formazione retrocessa. Con il suo atteggiamento sempre determinato e grintoso le pontederesi hanno giocato ogni gara dando il massimo e spesso riuscendo a mettere in grossa difficoltà avversarie più forti. Certo non sono mancanti anche i turni più sottotono, ma gara dopo gara le biancocelesti hanno alla fine centrato 10 vittorie ottenendo la salvezza nel penultimo turno. E conquistando il titolo di vice capolista tra le toscane: ad eccezione della marziana FGL-Castelfranco mattatrice del campionato, la formazione successiva è appunto l’Ambra Cavallini seguita dal Montespertoli dietro di 2 punti. Poi una debacle per le squadre toscane: delle quattro retrocesse ben 3 sono toscane: Figline Valdarno, Capannori e Firenze. "La società ringrazia il main sponsor e tutta la famiglia Cavallini per la vicinanza dimostrata durante tutta la stagione, il mister Becucci e il suo staff, un mix di persone che hanno permesso il raggiungimento di questo importantissimo traguardo. Un abbraccio a tutte le atlete che con il loro comportamento e le loro prestazioni hanno sempre creduto alla salvezza e ci hanno regalato una bellissima soddisfazione. Abbiamo ampiamente meritato di partecipare anche per la prossima stagione al terzo campionato nazionale".

L’Ambra è arrivata in B1 come miglior secondo piazzamento dei play-off dello scorso anno e fu ripescata per la rinuncia della sua avversaria. Un ingresso in B1 d’ ufficio, capitan Donati e compagne hanno dimostrato di con i fatti di meritarsi a pieno la categoria.

Stefania Ramerini