Volley - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" la trasferta quasi impossibile di Jesi si rivela effettivamente proibitiva per l’IMG Nottolini che lotta per larghi tratti alla pari con il Pieralisi, riaprendo anche la partita nel terzo set, salvo, poi, cedere per 3-1 (25/15, 25/18, 23/25, 25/20). Mentre le padrone di casa cristallizzano, così, il secondo posto finale, per la Nottolini rimangono 7 i successi in stagione, per un totale di 19 punti, alla vigilia del saluto al pubblico amico di sabato prossimo, quando calerà il sipario su questa sfortunata stagione con il match contro il Casal de’ Pazzi Roma.

In serie "C" si complica la strada verso la "B2" per il McDonalds Porcari che, nella prima sfida del triangolare che assegna il primo lasciapassare per la categoria superiore, cede in casa contro il Florenzo per 0-3. Le avversarie fiorentine hanno mostrato maggior risolutezza nei momenti chiave dei tre set, soprattutto nel secondo, chiuso ai vantaggi, che ha parzialmente fiaccato la fiducia delle ragazze del presidente Tocchini che hanno, poi, ceduto con i seguenti parziali: 22/25, 25/27, 20/25.

In serie "D", in questo week-end, penultimo impegno di regular season. La seconda squadra della Nottolini cede per 3-1 (25/22, 25/16, 23/25, 25/14) nella trasferta più difficile dell’anno, quella sul parquet della Folgore San Miniato, formazione forte e motivata al massimo, alla ricerca degli ultimi punti che le hanno, infatti, permesso proprio sabato di conquistare matematicamente la prima posizione finale. Il filotto più lungo di vittorie tra le nostre portacolori passa, così, all’Isotta Bevande Porcari che si regala il quinto successo di fila, superando per 3-1 (25/14, 22/25, 25/17, 25/9) il Volley Art Bisonte. Successo di autorità anche per la Pantera che s’impone 3-0 (25/16, 25/17, 25/19) sul Montelupo, mentre cede per 3-0 (25/18, 25/19, 25/23) sul parquet dello Scotti Empoli il System. In classifica Nottolini raggiunta dal Sorms al quinto posto, mentre ufficializza la settima posizione finale l’Isotta Bevande Porcari, seguita dalla Pantera che supera il Buggiano che rimane davanti al System, decimo.

Andrea Amato