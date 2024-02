Volley - Serie "B1», "C» e "D» femminili. IMG Nottolini perde ancora e resta penultima. Cade anche Porcari, ma il derby va all’Isotta

In serie "B1" la rinnovata IMG Nottolini targata Bigicchi (foto) esordisce in questo girone di ritorno in maniera grintosa, ma senza portare a casa punti, in una sfida che si presentava, sulla carta, pressoché proibitiva. Sul parquet della Angelini Cesena, imbattuta sul campo amico e seconda della classe, le giovani bianconere non mollano mai, ma devono cedere alle padrone di casa per 3-0, lasciando i primi due parziali a 19 e portando sino ai vantaggi nel terzo le romagnole, salvo cedere per 27-25. In classifica questo ko lascia le capannoresi penultime, con 8 punti all’attivo.

In serie "C", in quel di Massa, succede l’impensabile: la capolista solitaria e lanciatissima McDonald’s Porcari cede per 3-1 (25/22, 26/24, 17/25, 25/23) alla Robur, l’ultima della classe, pur facendo più punti delle massesi. Sicuramente pesante l’assenza della capitana Crecchi, ma sotto tono la prestazione dell’intera squadra che mantiene, comunque, quattro punti sulla Milù Livorno che verrà a Porcari sabato prossimo.

In serie "D" la società di Porcari si prende, comunque, una soddisfazione in questo week-end, grazie alla seconda squadra, la Isotta Bevande, che s’impone con autorità sul System per 3-0, dopo un epico primo set chiuso 33/31 e, poi lasciando, a 19 e 17 le lucchesi negli altri parziali. Bel successo esterno anche per la MAV Autotrasporti Nottolini che torna da Empoli con un 2-3 (18/25, 20/25, 25/23, 25/19, 8/15). A chiudere il positivo fine settimana delle lucchesi di categoria arriva il successo della Pantera che si sbarazza per 3-0 (25/19, 25/21, 25/21) del Volley Art Il Bisonte. In classifica la Nottolini si porta ad una sola lunghezza dal quinto posto, a 23 punti, mentre, subito alle spalle, ci sono Pantera e Porcari a 19; il System rimane a 18.

Andrea Amato