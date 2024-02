Volley seriE B1. Coppa Italia. La Fgl-Zuma a Campobasso

Sarà Campobasso a ospitare la Final Four di Coppa Italia di Serie B1 femminile al quale parteciperà la Fgl-Zuma Castelfranco in virtù del primo posto ottenuto alla fine del girone di andata della sua "regoular season". L’appuntamento nel capoluogo molisano è per venerdì 29 e sabato 30 marzo con le 4 finaliste che si fronteggeranno per la conquista della Coppa Italia. Insieme al team di Marco Bracci ci saranno Centemero Concorezzo, Azimut Giorgione e CSI Clai Imola, attuali prime dei gironi A, B e C. Quattro formazioni che stanno vivendo un percorso praticamente identico nei rispettivi campionati rendendo ancora più incerto l‘esito della Coppa. Uno storico appuntamento per la società biancoblu alla suo debutto assoluto su un palcoscenico così prestigioso nella sua ultra decennale storia sportiva. La società si sta già attivando per organizzare al meglio la lunga trasferta alla volta di Campobasso e per mettere le sue beniamine nelle migliori condizioni di gioco. La kermesse sarà una preziosa occasione per misurarsi con i migliori club italiani, acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi e continuare la marcia verso l’obiettivo promozione. Le due semifinali si svolgeranno nelle pomeriggio del 29 mentre il giorno successivo sarà la volta delle finali. Mercoledì 28 febbraio alle ore 11 è in programma, live sul canale Youtube della Fipav, il sorteggio per la composizione delle semifinali che saranno trasmesse in diretta sullo stesso canale streaming.