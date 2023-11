Volley serie B1 femminile. Ambra, il miglior debutto al PalaZoli. Tre punti strappati al Montespertoli

Ambra Cavallini

Ambra Cavallini: Casarosa (L), Marocchini 7, Andreotti 9, Donati 13 (K), Roni 21, Meini 3, Simoncini 13, Melani 1. Ne Fenili, Martelli, Chericoni. All. Puccini, vice Viviani.

Montespertoli: Casini 8, Bigliazzi 2, Castellani (L), Maioli, Mazzini 4, Lazzeri 7, Magnolini 2, Mazzinghi 1, Para, Giubbolini 14, Mezzedemi 4. All Becucci, vice Benini.

Note: parziali 22-25, 25-17, 25-17, 25-18. Ambra: ace 10, bs 13, mv 11. Montespertoli: ace 6, bs 10, mv 5.

Debutto vincente per le ragazze dell’Ambra che conquistano 3 punti alla loro battesimo stagionale al PalaZoli davanti ad un pubblico numerose e partecipe. In realtà l’avvio vede le locali contratte, poi la gara è tutta nelle loro mani e non mancano tanti ace e punti a muro. Miglior realizzatrice Roni che ne firma 21 di cui ben 19 in attacco. "Siamo riuscite ad esprimere un bel gioco nonostante la partenza in salita – commenta la palleggiatrice Bianca Meini – e siamo state brave a reagire aiutandoci l’una con l’altra. Questo ci ha permesso di conquistare i 3 punti in palio nella prima gara davanti al nostro pubblico". Giusto il tempo di festeggiare a fine gara che le biancocelesti si sono subito messe in modalità nuova sfida. Stasera infatti le ragazze dell’Ambra recuperano la gara casalinga contro il Cesena e l’appuntamento è fissato alle 21 al PalaZoli. "Ci auguriamo anche stasera di avere tanto pubblico che venga a sostenerci in questa sfida impegnativa". Cesena si presenta a Pontedera come quarta forza del campionato con 14 punti contro i 6 del team di Puccini.