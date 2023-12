Volley serie B1 femminile. Bleu Line, tutto facile: con Pavia è la terza vittoria consecutiva

Troppa Bleu Line per la terzultima della classe. Forlì impiega poco più di un’ora per spegnere la Tecnilux Pavia 3-0 (25-14, 25-22, 25-16) e centrare il terzo acuto consecutivo. Le ragazze di Biagio Marone vincono facile primo e terzo set, incontrando la fiera (ma vana) resistenza delle lombarde solo nel secondo parziale. In evidenza Gatta (top scorer con 13 punti e il 55% in attacco), Giacomel (10 punti e il 50% di positività in ricezione), Bernardeschi (5 punti, con 2 ace e 2 block) e Comastri (9 punti con 3 ace e 2 block).

Approccio aggressivo della Bleu Line: 9-4 e 14-5, griffato da Bellavista con una palombella irriverente. Pavia denuncia limiti palesi in ogni fondamentale e non riesce a contrastare lo strapotere delle padrone di casa. Che colpiscono dai 9 metri con due salto float di Comastri (20-11) e, complice una spadellata di Ferraris, chiudono 25-14. Risveglio Tecnilux nel secondo set: 1-4 e 2-7, con un pallonetto spinto di Migliore. Forlì rientra e, grazie a un monster block di Giacomel, torna a contatto (6-7). Pavia non demorde e scava un nuovo solco: 9-15. Ma una fast ‘ignorante’ di Pulliero dà l’abbrivio alla rimonta, completata dalla pipe da manuale di Giacomel. Forlì spinge e sorpassa: 21-20. La super spike di Gatta mette a dura prova il taraflex amico ed è il preludio al 25-22, fissato dalla parallela di Balducci. Soliloquio forlivese nel terzo set: 5-1, 14-5 e 21-12. Simoncelli inchioda il 25-16 finale.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 5, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno ne, Cavalli (L2), Giacomel 10, Esposto ne, Pulliero 6, Comastri 9, Balducci 6, Gatta 13, Bellavista 2, Simoncelli 1. All.: Marone. Marco Lombardi