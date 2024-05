Volley, serie B1 femminile. Gran derby fra Fgl-Zuma e Ambra Cavallini

Si chiude con un derby l’ultima giornata del campionato di B1. Oggi la Fgl-Zuma Castelfranco ospita l’Ambra Cavallini Pontedera con fischio d’inizio alle ore 18 al PalaBagagli nell’insolito turno di sabato per la contemporaneità di tutti gli incontri. Per la capolista castelfranchese, regina con 63 punti, rimane da centrare l’ultimo record di una stagione stratosferica e ineguagliabile: I’ inviolabilità del proprio parquet. Chisari e compagne hanno infatti vinto tutte le sfide casalinghe e quindi vincere stasera significherebbe record di successi al PalaBagagli. Oltre a laurearsi migliore capolista di tutto il panorama nazionale: nessuna attuale prima classificata degli altri quattro gironi vanta lo stesso, stellare, punteggio del team di Bracci che potrebbe avanzare ulteriormente.

E ovviamente la soddisfazione di vincere il derby, una gara particolare sempre molto sentita. Le pontederesi cercheranno di onorare questo ultimo impegno con il cuore più leggero grazie alla salvezza centrata sabato scorso con la vittoria interna contro Firenze. Le ragazze di Becucci sono fuori dalla zona retrocessione con 32 punti e quindi stasera giocheranno serene, ma allo stesso tempo agguerrite. In un derby tutto può succedere. "La nostra rivale è alla sua prima stagione in B1 e occupa la settimana posizione, ci congratuliamo con loro per la salvezza e per il piazzamento - commenta mister Marco Bracci - a noi il compito di giocare con un ritmo alto e di affrontare al meglio questa sfida in vista degli imminenti play-off".

Stefania Ramerini