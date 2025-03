Volley serie B1 femminile: rimonta da 0-2 contro la terza in classifica. Libertas, punto d’orgoglio

Stavolta il tie-break non sorride alla Life365.eu. Forlì s’inchina alla Lasersoft Riccione terza della classe (19-25, 16-25, 27-25, 25-23, 4-15): lo fa a testa alta, al termine di un match avvincente che vale un punticino. Pronti via e la Perla Verde impone il suo ritmo forsennato, costringendo la Libertas a rincorrere fin dal 3-10. Riccione gestisce il cospicuo vantaggio (15-22) e va a dama. Al cambio campo è ancora la Lasersoft a dettare legge: 0-4 e 2-6. Folli e Chinni sbattono sul muro della Perla Verde, il 6-13 è un abisso, poi 12-22: Riccione va sullo 0-2. Terzo set in equilibrio fino a quota 10, quando la Libertas allunga il passo (16-13 e 18-15). Riccione impatta a 20. Ma un monster block di Galletti riapre la contesa: 27-25.

Il quarto parziale è un caleidoscopio di emozioni. Break Forlì (9-6) e controbreak Lasersoft (14-16). Una pipe imperiosa di Tallevi (22-23) sembra il preludio alla sconfitta, e invece il finale è tutto di marca forlivese: 25-23. Al tie-break però la Libertas giunge stremata: 4-15.

Tabellino: Gregori (L), Gennari ne, Bruno 13, Chinni 10, Folli 13, Bacchilega 18, Achim ne, Galletti 4, Ronchi 9, Simoncelli 1, Esposto, Repossi ne. All.: Marone.

Marco Lombardi