Volley, serie B1. Fgl-Zuma al PalaBagagli ospita VolleyRò. Casal De pazzi

Posticipo infrasettimanale per la capolista Fgl-Zuma Castelfranco che oggi ospita il VolleyRò Casal De pazzi di Roma con fischio d’inizio alle 20 al PalaBagagli. Si tratta di un big match tra due protagoniste del girone: da una parte le padrone di casa che dominano la classifica con 51 punti e dall’altra parte della rete le laziali quarte con 42 che arrivano in terra toscana con un filotto di prove positive. Il che la rendono una rivale agguerrita che giocherà a visto aperto contro la regina indiscussa del campionato. Si tratta del turno numero ventidue dei ventisei in programma e il posticipo è stata un’esplicita richiesta dell’avversario accolto di buon grado dalle castelfranchesi. All’andata Tesi e compagne si imposero per 3-1 sul parquet avversario e domani c’è la ferma volontà di bissare il risultato con il sostegno del pubblico di casa chiamato sostenere le biancoblu in questo posticipo infrasettimanale. La gara di domani è la seconda del "trittico" di alto livello che sta affrontando il team di Marco Bracci: dopo la vittoria in casa della vice capolista Jesi (adesso con 47 punti) domani è la volta del Cdp e domenica la Fgl-Zuma è attesa a Cesena contro la terza forza con 45 punti. Due gare nel giro di appena 5 giorni da ottimizzare al meglio per consolidare il primato. Per poi tirare le somme prima del rush finale della stagione.

Stefania Ramerini