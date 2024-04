Volley serie B1. Fgl-Zuma, le regine d’Italia tornano in campo. Tre sfide di alto livello per blindare la vetta

La Fgl-Zuma Castelfranco si rituffa nella regoular season e ha davanti a sé tre turni fondamentali per tenersi al comando del girone. Tre sfide consecutive di alto livello contro i club più blasonati e dopo questo trittico potrebbe delinearsi l’esito della stagione delle biancoblu. Si inizia oggi pomeriggio con la trasferta a Jesi con inizio alle ore 18. Le locali sono al secondo posto con 43 punti, a meno 6 dalle castelfranchesi reduci dalla vittoria della Coppa Italia di B1. I festeggiamenti sono stati rimandati in segno di lutto per la prematura scomparsa del padre della centrale Alessandra Colzi. Intanto la società mette in bacheca questo storico premio che ha un sapore speciale per il tecnico Marco Bracci. Nella sua carriera ha vinto praticamente di tutto è uno dei giocatori simbolo dell’iconica "generazione dei fenomeni" che ha portato il volley italiano ai massimi livelli. Stavolta mette nel suo infinito palmarès di riconoscimenti la sua prima Coppa da allenatore. Lui nato a Fucecchio, i primi anni giocatore proprio nell’Arno Castelfranco è riuscito a portare la Coppa nella sua terra. "Vincerla è stata un’emozione bellissima – commenta Bracci – ed è il risultato di un grande lavoro di squadra, di società, di dirigenza e ringrazio tutti. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni fin dall’inizio della stagione e la Coppa era nei nostri obiettivi. Lavorare sodo, non risparmiarci in palestra e ottenere questo successo è una soddisfazione enorme. Le ragazze sono state eccezionali, hanno interpretato benissimo l’approccio che avevo chiesto ovvero di dare il massimo nel giusto rispetto delle rivali e di vivere questa esperienza con un sentimento di "timore" che allerta tutti i sensi e chiede di restare vigili soprattutto nei momenti difficili".

"Ci tengo a ringraziare particolarmente le giocatrici che hanno avuto meno visibilità, che non hanno avuto modo di giocare, ma che sono fondamentali per tutte le vittorie che centriamo. E’ grazie a loro che ci permettono di esprimere al meglio tutto il nostro potenziale, di mantenere alto il ritmo", conclude Bracci.

Domenica sarà invece la volta dell’Ambra Cavallini che gioca in casa contro il Pomezia con inizio alle 18 al PalaZoli. La rivale è sesta con 29 punti, 8 in più delle pontederesi che si sono preparate al meglio per questa sfida: vincere la posta in palio significherebbe aumentare notevolmente le chance di salvezza.

Stefania Ramerini