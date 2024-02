Volley serie B1. Fgl-Zuma riceve Pomezia. E Ambra aspetta Roma

Doppio posticipo e doppio incrocio Toscana-Lazio domenica prossima nella terza giornata del girone di ritorno. La prima sfida riguarda la Fgl-Zuma Castelfranco che gioca sul parquet di casa del PalaBagagli alle 17.30 ospitando la Nimis di Pomezia. La capolista indiscussa del girone, con 37 punti e ben 5 sulla vice targata Cesena, punta a difendere l’inviolabilità del proprio impianto e a conquistare tutta la posta in palio. Le laziali, già sconfitte a domicilio nella gara di andata, sono seste con 23 punti e reduci dalla vittoria per 3-2 contro Clementina Ancona. Due settimane fa hanno giocato fino al quinto set perdendo contro Montespertoli. Dunque una rivale tenace e caparbia capace di riaprire ogni sfida. Alle ore 18 al PalaZoli scende in campo l’Ambra Cavallini Pontedera reduce da un paio di test amichevoli durante il turno di riposo "che ci hanno permesso di iniziare ad acquisire alcuni automatismi e di ben proporci anche a livello di atteggiamento – dice il neo coach Cosimo Becucci – c’è ancora da lavorare, ma siamo fiduciosi. Domenica ci aspetta una gara difficile contro Cdp Roma, ma confidiamo nel fattore campo e nell’entusiasmo per dimostrare il nostro valore e di strappare punti preziosi". In campo Fenili nel ruolo di opposto mentre Simoncini a banda. L’Ambra si presenta con 14 punti, la metà delle romane che si trovano a ridosso del podio.

S.R.