Volley SERIE B1. Fgl-Zuma super nell’avvio playoff. Cesena affondata

La Fgl-Zuma Castelfranco vince 3-0 in casa dell’Angelini di Cesena la gara 1 dei play-off si avvicina prepotentemente alla promozione in A2. Renieri e compagne si godono il successo esterno di ieri che solo all’apparenza potrebbe esser stato facile. In realtà le padrone di casa si dimostrano molto determinate e aggressive, tanto da trovarsi in più frangenti al comando o capaci di recuperare degli svantaggi. Per fortuna non mancano anche diversi errori, in momenti topici, che spianano la strada alle ragazze di Bracci. L’avvio delle biancoblu è contratto e Cesena guida il set (2-0, 6-3, 9-6), poi pareggio delle toscane (9-9) che passano al comando (10-12). Cesena annulla il gap e si lotta alla pari (17-17). e locali allungano di 2 punti (22-20, le castelfranchesi centrano il pareggio sul 22-22. Attacco vincente biancoblu e la Fgl-zuma torna avanti: seguono 2 errori di Cesena e il set va alle ospiti. Stesso copione nella frazione successiva: Cesena riparte in vantaggio (4-2) ma la Fgl-Zuma recupera (7-7) e inizia il valzer di allunghi, riagganci (11-10) e massimo equilibrio (13-13, 21-21. Sul finale Fgl-Zuma perfetta, Cesena invece fallosa e perde 22-25. Identico avvio in quello che sarà l’ultimo atto: 3-1, 6-3, recupero delle castelfranchesi (6-5), nuova parità 8-8, 11-11, 15-15). Poi il black out delle locali (16-18) che finisco le energie e la Fgl-Zuma vola via verso la vittoria.

Stefania Ramerini