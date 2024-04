Volley serie B1. Il riscatto dell’Ambra Cavallini. Tre punti d’oro verso la salvezza

L’Ambra Cavallini Pontedera firma la sua ottava vittoria stagionale espugnando per 3-0 il parquet fiorentino dell’Unomaglia Figline Valdarno. Meini e compagne riscattano la sconfitta al tie-break dell’andata e portano via 3 punti pesanti per il loro percorso salvezza. L’Ambra parte subito al comando e si aggiudica l’avvio di gara col punteggio di 21-25. Nel secondo set le pontederesi segnano subito un solco importante che si fa sempre più profondo (9-16) : le ospiti non concedono spazio alle avversarie, poi un momento di stallo delle biancocelesti che permette un pericoloso recupero (20-23) con troppo nervosismo e errori da parte di entrambe gli schieramenti. La ricezione pontederese soffre, ci pensa Andreotti a muro a conquistare il set-point (22-24), trasformato da Simoncini don un attacco vincente (23-25). Terzo set scorre in parità 7-6, 10-10, poi allungo di Donati e compagne (12-15, 14-18). Le fiorentine non si danno per vinte e recuperano (19-21), ma l’Ambra raddoppia il vantaggio (19-23), Fenili conquista il match-point in attacco che lei stessa trasforma in vittoria.