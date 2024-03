Volley serie B1. La regina è sempre la Fgl-Zuma. Spazzata via la Nottolini Lucca

La Fgl-Zuma Castelfranco conquista il derby toscano contro il Nottolini Lucca per 3-0 confermandosi regina del girone sempre con 9 punti di vantaggio sulla sua vice. Lo "starting six" inziale è con Ferraro in regia, Renieri opposta, schiacciatrici Vecerina (ottima la sua prova) e Zuccarelli, al centro Colzi e Fava, libero Tesi. Vari cambi in corso di gara e ogni giocatrice del team di Bracci si fa trovare pronta a dare il proprio apporto all’ennesimo successo della Fgl-Zuma. Le locali si aggiudicano il primo set dopo qualche frangente in parità (25-20). Equilibrio nella seconda frazione (3-3, 10-10) con grandi difese e attacchi da entrambi gli schieramenti. Poi allungo delle padrone di casa 17-13, che passano sul + 6 (22-16, 25-19). Nel terzo set il Nottolini recupera lo svantaggio iniziale e passa al comando (4-6, 6-9). Le biancoblu si riorganizzano e in men che non si dica ribaltano il punteggio portandosi avanti sul 16-11. Le locali difendono il vantaggio (19-16) arrivando al match point che viene concretizzato da Viola col punteggio finale di 25-18. L’Ambra Cavallini Pontedera invece torna a casa a mani vuote dalla trasferta a Cesena terza forza del ranking e desiderosa di recuperare terreno dopo le ultime prestazioni poco brillanti: le toscane partono subito grintose e conquistano l’avvio ai vantaggi, ma dopo è il team locale ad imporre il proprio gioco e si aggiudica i tre set successivi (25-17, 25-19, 25-17). Fortunatamente nessuna conseguenza in classifica: sia Trevi che Santa Lucia Roma escono sconfitte dai rispettivi incontri e l’Ambra si mantiene a 18 punti in nona posizione attualmente sempre fuori dalla zona retrocessione.