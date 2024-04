Volley serie B1. La vetta non si tocca, Fgl-Zuma avanti tutta. Vittoria contro il Casal de Pazzi di Roma

La Fgl-Zuma Castelfranco è inarrestabile: con un eloquente 3-0 spazza via anche il Casal de Pazzi di Roma e si conferma saldamente al comando della classifica con 7 punti di distacco dalla vice capolista Jesi. Un turno infrasettimanale perfetto per Vecerina e compagne che dominano la sfida contro il team laziale, quarta forza del "ranking", ma che al cospetto della regina del girone, si trasforma in una squadra opaca che non riesce ad andare oltre 3 frazioni. Solo nel secondo set le ospiti si fanno a tratti pericolose, ma le ragazze di Marco Bracci si impongono ai vantaggi. A senso unico la prima e terza frazione con la Fgl-Zuma sempre al comando, lucida e concentrata. I parziali finali: 25-18, 25-23, 25-17. Nota di merito alla prestazione del libero Alessia Tosi che ha sostituito la titolare Melissa Tesi indisponibile per infortunio: la sua buona guardia in recezione e in difesa contribuisce a confezionare il successo numero diciannove in questa stagione da record. Top score della gara l’opposta Renieri autrice di 15 punti. Tanti gli applausi per Zuccarelli e compagne felici di aver conquistato tutta la posta in palio, ma da oggi nuovamente concentrate all’ultima sfida di alto livello consecutiva: domenica la corazzata biancoblu è infatti attesa a Cesena per affrontare la terza in classifica detentrice di 45 punti e che sul suo parquet ha ceduto una sola volta e per giunta al tie-break. Anche l’Ambra Cavallini Pontedera gioca domenica e sarà la padrona di casa del match contro il Santa Lucia di Roma, 22 punti e prima formazione in zona retrocessione che cercherà di dare del filo da torcere alle ragazze di Becucci a quota 27 e sempre più vicine al raggiungimento della salvezza quando mancano le ultime quattro sfide in calendario. Donati e compagne sono in una fase positiva, la rivale arriva dallo stop contro Jesi. All’andata le toscane si imposero al quinto set dopo un confronto serrato. Fischio d’inizio domenica alle 17.30 al PalaZoli.

Stefania Ramerini