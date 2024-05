Volley serie B1. L’Ambra vince, è fuori pericolo. Scoppia la festa al PalaZoli

PONTEDERA

L’Ambra Cavallini Pontedera è salva. Giocherà ancora in B1 e festeggia questo straordinario traguardo dopo una settimana di trepidante attesa per l’ultimo match casalingo vinto per 3-1. Un successo per niente scontato per questo team al suo debutto nella categoria che ha saputo tener testa a tante “big” più blasonate, che nel suo percorso ha commesso errori, ma da lì ha saputo rialzarsi e migliorarsi. Con un cambio di tecnico all’inizio del girone di ritorno in un momento delicato della stagione, quando la classifica era ancora aperta ed erano quattro le rivali da tenersi alle spalle per evitare la retrocessione. Il tutto senza mai smettere di credere in questo sogno, di restare in B1. La salvezza era sfumata nel turno precedente a Capannori, seguita da una settimana di allenamenti e di attesa. Sabato era l’ultima chance prima di chiudere la stagione con la proibitiva trasferta a Castelfranco. E il sogno è divenuto realtà in una cornice ancora più bella, sul proprio parquet davanti al proprio pubblico. A mettere in terra la scottante palla della vittoria (sul punteggio di 24-23) è la giocatrice più rappresentativa del club, Ambra Donati, un nome che si coincide perfettamente con lo sponsor Ambra Cavallini orgoglioso delle sue atlete. E’ lei che si carica sulle spalle la responsabilità dell’ennesimo attacco e stavolta la difesa delle fiorentine cede. La palla cade a terra ed esplode la gioia di tutti i tifosi, staff tecnico e dirigenziale. Donati mette la sua firma sul match-point, ma il successo è di tutte le compagne, da quelle in campo a quelle in panchina fino alle ragazze del vivaio presenti a vari allenamenti. Sabato sera era fondamentale vincere il match decisivo contro il Liberi e Forti di Firenze mentre a Cesena si gioca in contemporanea l’altro match che poteva condannare le pontederesi. E invece loro hanno vinto sul campo dimostrando di meritare la B1.

Stefania Ramerini