VOLLEY, SERIE B1. L’Arno prevale sul Gruppo Lupi. Ai Lupi di S. Croce il match di Sesto

Due nette vittorie per 3-0 per l’Arno Toscana Garden e per i "Lupi" nel campionato di B. Affermazioni nette per centrare i rispettivi traguardi: il primato per i castelfranchesi e la salvezza per i santacrocesi. Al PalaBagagli i biancoverdi hanno battuto nettamente per 3-0 un Gruppo Lupi arrendevole, deciso soltanto per metà del primo set, poi dominato dai padroni di casa che si sono permessi anche delle pause nel terzo gioco. La squadra targata Toscana Garden ha avuto vita facile anche all’inizio della terza frazione, con gli ospiti costretti a rispondere individualmente anziché di squadra. L’Arno si è dimostrato più scafato, nonostante un Da Prato ancora lontano dalla migliore condizione dopo l’ultimo infortunio. Il Gruppo Lupi si è arreso anzitempo, dopo un inizio piuttosto promettente. Buone giocate iniziali, poi buio pesto. Nel derby, tra i più giovani, sono piaciuti Simoni tra i locali e Pantalei tra gli ospiti: due ragazzi da tenere d’occhio. A Sesto Fiorentino hanno trionfato i "Lupi" santacrocesi, imponendosi con un netto 3-0. Primo set vinto per 25-19 ed i successivi, entrambi per 25-23. Punti pesanti per l’approdo al sesto posto a quota 31, a soli due punti dal Gruppo Lupi, quinto in graduatoria. Otto vittorie nelle ultime nove partite per i decisi biancorossi che, dopo un modesto rendimento per due terzi del girone di andata, hanno reagito col dovuto carattere, aprendo un nuovo capitolo. Il perentorio cammino evidenziato nel girone di ritorno ha premiato Brucini e soci, determinati nel mantenere il posto in categoria.

Marco Lepri