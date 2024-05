Volley, serie B1 maschile. Oggi ultima giornata. Ecco il programma

Termina oggi la stagione regolare in B. Tutto si è deciso nell’ultimo turno di sabato scorso. C’è chi si è salvato ("Lupi" Santa Croce e Gruppo Lupi Pontedera) e chi è approdato ai play-off promozione per la A2 come l’Arno Toscana Garden di Castelfranco. Per i biancoverdi di coach Mattioli l’avventura continua, sperando di fare ancora bene. Oggi pomeriggio le gare inizieranno tutte in concomitanza alle 18. L’Arno Toscana Garden giocherà a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, contro una delle squadre ben abituate a districarsi in un campionato che richiede attenzione e perseveranza, oltre ad un organico sempre all’altezza della situazione. All’andata i castelfranchesi si imposero per 3-1 al PalaBagagli, dimostrando la loro forza. Oggi, Simoni e compagni cercheranno di ripetersi, esprimendosi sui livelli di sabato scorso col Grosseto (terzo in classifica), sconfitto per 3-0, col giovane opposto Ciappelli per capitan Da Prato. Sempre in provincia di Viterbo, in quel di Tuscania, sarà impegnato il Gruppo Lupi Pontedera. I biancocelesti affronteranno quest’ultimo, proibitivo impegno senza assilli, essendosi salvati la scorsa settimana al PalaMatteoli contro i romani dell’Anguillara Sabazia.

Il punto raccolto, in virtù della sconfitta per 3-2 e, la contemporanea vittoria di Prato su Foligno, hanno consentito a Lumini e soci di tirarsi fuori da una situazione un tantino complicata. Presto la dirigenza programmerà la prossima stagione, certa che il pubblico del PalaMatteoli sarà sempre presente alle gare interne, per sostenere i ragazzi del presidente Giorgio Nazzi. Il sodalizio dei fratelli Benvenuti ha concesso quest’anno l’ingresso gratuito alle partite. I "Lupi" santacrocesi chiuderanno il loro campionato ospitando il Prato. L’anno prossimo i lanieri non parteciperanno alla B, essendo retrocessi. Come loro il Tomei Livorno e gli aretini del Sansepolcro. Per tre toscane che scenderanno in C ecco salire il Cecina del tecnico Luca Berti, persona ben conosciuta nell’ambito della pallavolo italiana.

Marco Lepri