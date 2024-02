Volley serie B1, turno di riposo per l’Ambra Cavallini. Fgl-Zuma, occasione per macinare punti

La Fgl-Zuma Castelfranco torna a giocare davanti al proprio pubblico nel secondo turno del girone di ritorno. La capolista guidata da coach Marco Bracci attende l’Unomaglia Valdarno Insieme, fanalino di coda del girone con appena 4 punti contro i 34 delle padrone di casa e a - 4 dalla penultima. Un abisso tecnico e tattico tra le due avversarie di domani, ma proprio perché il team fiorentino non ha nulla da perdere, giocherà il tutto per tutto sperando di sorprende le biancoblu. "Partita per noi importante – ricorda coach Bracci – il nostro obiettivo sono tre punti in palio. Dobbiamo giocare per incrementare la posizione in classifica. Sulla carta l’avversario ha uno spessore tecnico inferiore al nostro, ma queste gare nascondono insidie. Dovremo essere tutti concentrati e giocare una partita ordinata e attenta per raggiungere la vittoria". Nella gara di andata Zuccarelli e compagne si imposero 3-0. Appuntamento domani alle 17.30 al PalaBagagli. Turno di riposo invece per l’Ambra Cavallini Pontedera che non poteva chiederlo in un momento più propizio: dal cambio di allenatore ai nuovi spostamenti di ruolo nel sestetto titolare queste due settimane sono vitali per rodare i nuovi assetti per farsi trovare pronti al prossimo turno.