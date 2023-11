Volley Serie B1. Una serata storta per la Montesport: "Ma niente drammi» La Montesport cede 0-3 in casa alla Volleyrò Casal de' Pazzi, giovane ma dall'enorme potenziale. Una serata sottotono per la squadra di Becucci, che deve prendere consapevolezza di non abbassare ritmo e intensità.