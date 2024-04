Volley serie b1. Voglia di vendetta per la Montesport

Il campionato di serie B1 femminile di volley, girone D, si avvia verso la fine e la Montesport oggi, alle 18, è di scena a Castelbellino dove incontrerà le locali del Clementina 2020 Volley. Le marchigiane, dopo un inizio di campionato molto buono, sono state ridimensionate e ora sono al quinto posto in classifica con 36 punti, ormai senza speranze per partecipare ai play-off promozione. La squadra di Barboni invece, dopo un inizio molto incerto, ha infilato un filotto di risultati positivi che l’hanno portata al settimo posto in classifica con 30 punti. Quindi il pronostico non è scontato. Le montespertolesi partono decise a fare bella figura, portare via punti e, possibilmente, vendicare la sconfitta casalinga dell’andata.