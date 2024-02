Volley serie B2 e C. La Battistelli vuole regolare i conti. Montesi, che test con la Frezzotti

Serie B2. La Battistelli Blu Volley Pesaro oggi alle 17 gioca tra le mure amiche, al PalaMegabox, per la seconda giornatadi ritorno. La formazione di coach Torreggiani affronterà una delle due squadre, Mosaico Ravenna, che nel girone di andata ha sconfitto le pesaresi. La formazione che viene da una bella vittoria sul difficile campo di Potenza Picena non vuole farsi sorprendere e si è allenata con intensità in questa settimana per preparare il match. "Le avversarie si presentano come un gruppo ostico – dice il diesse Simone Paolini –, le ravennate sono un mix di esperienza e giovani ben messe in campo, di solito mettono in difficoltà con una forte difesa le avversarie".

Serie C. Si gioca oggi. Nel maschile, girone C, alle 17 Bertuccioli Bottega-Virtus Fano: "Finalmente, dopo 4 trasferte, torniamo a giocare in casa, la partita con la Virtus Fano – dice il palleggiatore del Bottega Andrea Ferro – per noi sarà un importante banco di prova, e, soprattutto, la prima occasione dopo la sconfitta dello scorso turno in quel di Macerata, per poterci riscattare e per riprendere il nostro cammino. Ora abbiamo 7 finali per cercare di salire direttamente in serie B senza passare per i play off e, dunque, ci proveremo con tutti noi stessi, continuando a lavorare sodo come abbiamo sempre fatto dall’inizio della stagione in palestra". Aggiunge Michael Angeletti coach della Virtus: "Andiamo a Bottega, finalista della Coppa Marche e una delle candidate alla promozione. Partita difficile sia per le qualità tecniche dei ragazzi e per il campo molto caldo".

Alle 17,30 Montesi Pesaro-Frezzotti. A suonare la carica il tecnico Massimo Antonini: "Oggi avremo ancora un test importante contro una squadra che attualmente occupa la sesta posizione in classifica con sette punti. E’ una formazione esperta con un opposto di categoria superiore e tanti altri giocatori di ottima qualità. Noi ci stiamo allenamento per essere più continui nel corso delle partite". Girone D, alle 18 Don Celso-Pergola, Agugliamo-Borgovolley Fano: "I nostri avversari sono in un ottimo momento di forma - commenta coach Diego Palazzetti - dovremo scendere in campo determinati a dare battaglia". Il femminile osserva un turno di pausa.

b.t.