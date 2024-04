Volley serie B2 femminile. Fossato, sfida all’Arezzo

PERUGIA – Terzultima giornata in serie B2 femminile. Scontro arduo per la Fossato Volley che se la vede al palazzetto Comunale (ore 17,30) contro la Ius Arezzo; le rossoblu confidando sulla libero Tiarà Sagramola (nella foto), le toscane sono pericolose con l’opposta Pernilla Tani. Occasione di aggancio per la Tmm Of Occhiali Magione che gioca al palasport di via della Libertà (ore 18) contro una diretta avversaria per il quinto posto, la Interclays Reggio Emilia; le padrone di casa possono sfruttare le certezze del sempre più integrato martello Caterina Gradassi, le emiliane confidano sulla intraprendente palleggiatrice Annalisa Canale. Cerca la matematica salvezza la Autostop Trestina che si ritrova al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) per affrontare la sfiancata Fenice Pistoia; le altotiberine sono pronte a farsi valere con la centrale Clara Zani, le emiliane rispondono con la navigata schiacciatrice Marta Mantellassi. La Samer Marsciano gioca sul campo del palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) contro la più quotata Fos Wimore Reggio Emilia; tra le biancoblu a provare a tenere alto l’onore sarà la libero Elisa Fagioli, le ospiti vantano quotazioni elevate con la centrale Giulia Odorici.