Volley serie B2 femminile. L’Ariete soffre un po’ ma poi la spunta contro l’Albisola

Due set di sofferenza e tre punti di platino. Successo senza ombre dell’Ariete che nel campionato di serie B2 femminile nazionale contro Albisola soffre, come da pronostico, e vince, come da pronostico. Finisce 3-1 al palazzetto di San Paolo. La gara dura per due set, il primo e il terzo, gara dominata negli altri due parziali, quando la verve difensiva delle avversarie era calata leggermente. Brave Nesi e compagne. Gara non facile da interpretare ma vinta con relativa sicurezza, come doveva essere. Ariete dall’inizio con Grucka e Lunardi in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Furlan in attacco e Conticini libero. Albisola con alcune assenze, tra cui la regista Zunino e capitan Botta, presente solo per onore di firma. Il primo parziale arriva ai vantaggi, dove l’Ariete riesce a spuntarla 26-24. Al ritorno in campo il Pvp dilaga e vince facile 25-15. Poi a sorpresa le padrone di casa vanno in difficoltà di nuovo e si arriva nuovamente ai vantaggi. In questo caso a sorridere sono le ospiti che chiudono 25-27. Nel quarto parziale Prato torna a comandare e chiude set e partita per 25-16.