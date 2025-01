Volley serie B2 femminile. Magione ad Altamura inseguendo un sogno

MAGIONE – In serie B2 femminile si gioca la gara di andata dei quarti di finale di coppa Italia, obiettivo ad un passo per la Reby Servizi Tmm Magione che domani pomeriggio è in trasferta, e sfida la locale Panbiscò Leonessa Altamura, gara due a campi invertiti mercoledì 29 gennaio. Tra le padrone di casa spiccano le veterane, la quarantatreenne opposta bulgara naturalizzata Adriana Kostadinova e la trentottenne schiacciatrice Palma Monitillo, entrambe con esperienza di serie A. Dalla parte oppostala compagine diretta dal tecnico Fabio Bovari arriva all’appuntamento con la consapevolezza di essere cresciuta. Le ospiti fanno affidamento sulla affidabilità della palleggiatrice Giada Angela Guarino e sulla solidità della centrale Aurora Gresta.

Altamura: Ndriollari - Kostadinova, Soriani - Nuzzi, Monitillo - Facendola, Biagini (L).

Magione: Guarino - Pistocchi, Artini - Gresta, Cappelli - Di Diego, Nasi (L).