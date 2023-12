Volley serie b2 femminile. Marsciano, match-salvezza in Emilia

PERUGIA – Nessuna gara si svolge in casa per le esponenti umbre della serie B2 femminile che cercano disperatamente di concludere l’anno solare col sorriso. La migliore delle umbre è la Tmm Of Occhiali Magione che si rimette in viaggio per lanciare la sfida alla Interclays Reggio Emilia; tra le emiliane occhio alla schiacciatrice Chiara Macchetta, le ospiti sono pronte a rispondere con la centrale Michela Artini. Scontro diretto che mette in palio punti salvezza per la Samer Marsciano che se la vede in trasferta con la Fos Wimore Reggio Emilia; le biancoblu confidano sulla solidità della libero Elisa Fagioli. Occasione da non fallire per la Autostop Trestina che è chiamata a giocare in casa dell’abbordabile Fenice Pistoia; le toscane confidano sulla giovane palleggiatrice Vittoria Betti, le altotiberine hanno le loro certezze nel martello Esposito. La Fossato Volley gioca in trasferta domenica sul campo della capolista Ius Arezzo.