Volley – Serie B2. Sussulto La Fenice: Stia ko. La salvezza è meno lontana

Impresa di giornata realizzata, ma salvezza sempre lontana. Il Pistoia Volley La Fenice tira fuori l’orgoglio, battendo 3-0 (18, 20, 18 i parziali) l’Omac Stia, quinta forza della classe con qualche infortunata di troppo, nella sesta giornata di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Tre punti che consentono alla squadra allenata da Vittorio Bertini, che in settimana aveva incassato l’addio dell’alzatrice Franciolini, rimpiazzata in tempi da record da Evelyn Biagi, ex Appennino Volley, di portarsi al terz’ultimo posto della classifica con 15 punti, davanti a Scandicci 13 e Fossato 11, dietro a Marsciano e Trestina 24, Calenzano 22. La Fenice è quindi a 9 lunghezze dalla salvezza a 7 turni dal termine della stagione regolare: non può più sbagliare (o quasi) con 21 punti in palio. Tabellino: Lopez 13, Mazza 6, Massaro 15, Bini 0, Gaggioli 0, Cicchitelli 10, Betti 1, Mantellassi 6, n.e. Guarducci, Sperati, Gualtierotti, Biagi. "Siamo riusciti finalmente a fare una prestazione convincente – sostiene il tecnico –. È stata una bella serata di sport, che spero sia stata apprezzata dal folto pubblico presente. Purtroppo la graduatoria non ci sorride: la zona salvezza è lontanissima, ma questo risultato ci rincuora un po’ e dà linfa per continuare la rincorsa".

G.B.