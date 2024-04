Volley serie B2. Torreggiani lascia la Battistelli, in panchina arriva Nanni

La Battistelli Blu Volley, serie B2, cambia di nuovo allenatore. Alla guida delle pesaresi arriva Luca Nanni che prende il posto di Niccolò Torreggiani, il quale aveva sostituito a suo tempo Simone Mattioni, esonerato. In questa girandola di guide tecniche non cambia però lo spirito vincente della squadra che resta salda in seconda posizione, in piena corsa playoff. L’ultimo successo è stato a Ravenna contro il Massavolley per 3 a 0. Un’ottima prova, giocando una partita concreta e ben strutturata. Torreggiani, recita una nota del club, lascia per motivi personali e la dirigenza lo ringrazia. "Nanni, tecnico esperto e grande motivatore, ha accettato l’incarico portando entusiasmo nell’ambiente – spiega il presidente Alfonso Petroselli –. Purtroppo per esigenze personali coach Torreggiani è stato costretto a lasciare l’incarico che fino a qui aveva svolto egregiamente, per cui ci siamo visti costretti nuovamente a guardarci attorno alla ricerca di un nuovo tecnico. Le ragazze ovviamente sono state scosse dalla notizia, abbiamo fatto un confronto tra società e squadra e ci siamo compattati per reagire all’ennesima problematica stagionale". E sul nuovo allenatore Petroselli dice: "Con il nuovo tecnico sono cambiate le metodologie d’allenamento e la squadra per il momento ha reagito bene, in campo si vede una grande voglia di lavorare e migliorare". Lo stesso coach Nanni commenta così la sua nuova avventura: "Ho trovato un gruppo motivato e unito che si è messo subito a disposizione, l’obiettivo visto il secondo posto nel girone è chiaro per tutti, ho trovato anche uno staff collaborativo e funzionale". Luca Nanni prima di approdare alla Battistelli era a Teramo in B1.

Beatrice Terenzi