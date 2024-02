Volley Serie C. Blitz vincente a Pistoia per il team di Ceri. Una partita dominata

ZONA MAZZONI

0

MASSA CARRARA

3

ZONA MAZZONI PISTOIA: Alamanni, Borghi C., Borghi L., Fattorini, Fiorentino, Gori, Licata, Lombardi, Marinaro, Murgia, Spiniello, Zodi. All. Cravedi.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Rustighi. All. Cei.

Arbitri: Menicucci e Massi.

Parziali: 20-25, 21-25, 15-25.

PISTOIA – Il team massese di serie C ha trovato a Pistoia 3 punti facili che lo mantengono terzo in classifica. Buono l’approccio al match con alcune produttive serie in battuta e un efficace lavoro muro-difesa che hanno fatto prendere subito un discreto margine di vantaggio, mantenuto sino alla fine. Il secondo set è stato più combattuto ma gli apuani si sono imposti con una buona serie di servizi di Briglia. Il terzo parziale è stato, invece, comandato dall’inizio alla fine e ha dato al tecnico la possibilità di fare dei cambi nel sestetto base composto da Podestà, Briglia, Mosca, Haxhiymeri Rustighi e Passino con Aliboni libero. Sono entrati Cantini e Bagnoli, reduce da due settimane di stop, mentre al centro è stato impiegato De Luca. Alternanza anche tra i liberi Aliboni e Bibbiani. "Sono contento della prestazione della squadra – ha commentato Luca Cei (nella foto) –. Ora sabato, in casa, avremo San Miniato, squadra organizzata sempre difficile da affrontare".