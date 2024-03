Volley Serie C e D. Colombiera all’ultima spiaggia. Lunezia cerca punti salvezza

Match da ultima spiaggia per il Volley Colombiera che stasera alle 21 alla palestra di Ameglia ospiterà un Imperia ancora a secco di vittorie. "La nostra squadra sta migliorando il gioco di partita in partita – spiega coach Carli – ma adesso servono punti". A concludere il quadro del 17° turno del campionato di volley maschile serie C saranno Cus-Vbc Savona, Chiavari-Colombo e Admo-Sabazia.

In serie C femminile la Pallavolo Futura affronta l’ultima gara di andata dei playoff. Le ceparanesi se la vedranno in trasferta stasera alle 21 contro la capolista Celle Varazze, seria candidata alla promozione finale che dall’inizio della stagione su 17 incontri ne ha perso uno solo nel mese di gennaio ed è imbattuta in casa da circa sedici mesi. Le altre partite saranno: Vasco-Admo, Santa Sabina- Cogovalle e Albaro-Normac. Nei playout il Lunezia Volley nel 4° turno affronterà al ’PalaBologna’ stasera alle 19.30 la Normac Wonder Project in una sfida al cardiopalma che le sarzanesi dovranno vincere a tutti i costi. Le altre partite saranno: Campomorone-Andora e Virtus Sestri-Grafiche. In serie D maschile l’avversario del 17° turno della Pallavolo Futura sarà il Sant’Antonio che si presenterà oggi alle 18 alla palestra di Ceparana. "Incontreremo una formazione che ci segue in classifica – spiega il ds Senesi – e proveremo a fare il risultato, anche se non ci presenteremo all’incontro al meglio delle nostre condizioni viste le assenze di Klun e Fregoso".

In Serie D femminile si disputerà l’ultima giornata della regular season con la Rainbow Volley Spezia impegnata al ’PalaMariotti’ domani sera alle 20 contro il pericolante Audax Quinto. Il Lunezia Volley sarà chiamato al successo per essere sicuro di non andare ai playout domani pomeriggio alle 18 sul campo del Cus Genova penultimo in classifica.

Ilaria Gallione