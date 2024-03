Volley serie C e D. Futura chiede strada nei playoff. Assalto alla Vasco Lanfranchi

Gara complicata per il Volley Colombiera che nel 5° turno del girone di ritorno del campionato di serie C maschile affronterà un Cus Genova lanciato verso la promozione. L’appuntamento contro la capolista è oggi alle 18 al ’PalaCus’. "I nostri ragazzi si stanno allenando bene durante la settimana – spiega coach Carli – e vogliono confermare i miglioramenti delle ultime partite". Sul fronte playoff il Futura Ceparana (serie C femminile) sarà impegnato nella seconda sfida casalinga consecutiva. Questa sera alle 21 ospiteranno alla palestra di Ceparana il Vasco Lanfranchi Diano Marina, formazione ben strutturata che si è rinforzata con qualche innesto di categoria superiore ed alcune giovani provenienti dalla serie D. Tra le bolanesi non al meglio capitan D’Ascoli. Nella terza giornata dei playout riposerà il Lunezia Volley. In serie D maschile la Pallavolo Futura Ceparana sarà impegnata nella trasferta genovese contro il Cus, penultima forza del girone, stasera alle 21. "E’ un match da vincere – spiega il ds Senesi – ma da non sottovalutare perché in casa i nostri avversari battono molto bene". Ancora non a disposizione Fregoso. In serie D femminile la vicecapolista Rainbow Spezia farà visita al Cus Genova, penultimo in classifica, domani alle 18, ancora senza il centrale Buccelli. Il Lunezia Volley, al completo, domani alle 20 sarà ospite dell’altra vicecapolista Genova Volley in Calata Darsena.

I.G.