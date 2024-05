Volley Serie C e D. Rainbow si gioca il campionato. Sfida decisiva con la capolista

Ultimo impegno stagionale per il Volley Colombiera (C maschile) stasera alle 21 contro l’Amis Chiavari alla palestra di Ameglia, in una sfida fra squadre già retrocesse in D. "Questa – dichiara coach Carli – sarà una gara che non servirà a molto visto dal punto di vista della classifica. Invito, però, tutte le persone che ci hanno seguito numerose a venire a salutare la nostra squadra e ad abbracciare il nostro capitano Andrea Carli che, dopo una lunga militanza in giallonero, ha deciso di attaccare le ginocchiere al chiodo". Gli altri match: Colombo-Admo, Cus-Sant’Antonio, Imperia-Sabazia e Savona-Albisola. Nel penultimo turno dei play-off di D femminile la Rainbow tenterà di riappropriarsi della prima piazza contro la capolista Albisola, nel match in programma oggi alle 17 ad Albisola Superiore. Le altre sfide: Imperia-Carasco e Sabazia-Genova.

In D maschile la Pallavolo Futura concluderà il campionato D davanti al proprio pubblico contro l’Albisola oggi alle 18. "Sarà il coronamento di una stagione molto bella – dichiara coach Botti – e giocheremo per la vittoria per concludere al meglio un’annata che ci ha regalato grandi soddisfazioni, nonostante i tanti infortuni e le troppe assenze". Le latre partite: Cus-Villaggio, Uscio-Acli S. Sabina, M.R. S. Sabina-Admo, Sant’Antonio- Alassio. Già giocata Sabazia-Colombo 0-3. Nelle semifinali Under 16 femminile il Lunezia affronterà in trasferta l’Albisola domani alle 11.30. L’altra sfida sarà Cogovalle-Wonder Volley.

Ilaria Gallione