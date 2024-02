Volley Serie C femminile. Colpo di coda della Robur Massa che stende Porcari

ROBUR MASSA

3

MCDONAL’S PORCARI

1

ROBUR MASSA: Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Piccini, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita. All. Ramori.

MCDONAL’S PORCARI: Agostini, Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Doveri, Forte, Innocenti C., Milicia, Monchi, Ricci. All. Grassini. Arbitro: Roberta Barbieri.

Parziali: 25-22, 26-24, 17-25, 25-23.

MASSA Clamoroso alla Bertagnini. Nel testa-coda del campionato femminile di serie C è incredibilmente la Robur Massa, ultima in classifica, a spuntarla sulla capolista Porcari. Le biancorosse hanno sfoderato una prestazione superlativa, sia collettiva che individuale. Già dall’andazzo del primo set si è capito che poteva essere una serata magica. Le guida esperta delle sorelle Fusani, con Benedetta a tratti devastante, ha condotto una squadra che in difesa con la Pucci non ha lasciato cadere un pallone permettendo alla palleggiatrice di rifornire con continuità le attaccanti. Tazzini e Kice non sono state da meno con la Tornaboni (nella foto) che al centro ha giocato con grinta. I parziali tutti tiratissimi a testimonianza dell’equilibrio in campo ma la Robur ci ha messo quel qualcosa in più vincendo quasi tutti gli scambi lunghi. Ora è al penultimo posto.

Gianluca Bondielli