VOLLEY SERIE C FEMMINILE. La grinta non basta. Lunezia ko al tie break

LUNEZIA VOLLEY

2

ACLI SANTA SABINA

3

(25-22; 32-34; 22-25; 25-13; 12-15)

LUNEZIA VOLLEY: Ruffini 1, Poli 5, Michi 2, Malaspina 7, Quartieri 18, Castagna 20, Benettini 9, Reggiani, Poletti 18. libero Mozzachiodi. All. Martinelli.

ACLI SANTA SABINA GENOVA: Torre 4, Pesce 12, Risso 3, Scaltriti 13, Portello 11, Morra 9, Iaconi 7, Testini 6, Tosarello 9. All. Ferloni.

Arbitri: Piazza e Vascon.

SARZANA – Al Lunezia Volley non sono bastate una Castagna in gran serata, Quartieri e Poletti non da meno per evitare la sconfitta al tie-break contro l’Acli S. Sabina nel recupero del terzo turno di C femminile. Dopo un brillante primo set, le sarzanesi hanno sbagliato troppe occasioni nel secondo, perdendolo dopo un’estenuante battaglia durata 40 minuti sul 32-24. Sotto di un parziale hanno poi recuperato, ma nel quinto set la maggiore esperienza delle ospiti ha fatto la differenza. Ora un po’ di riposo per le ragazze di Martnelli fino al 14 dicembre nel match contro l’Albaro. La Pallavolo Futura in questo week end osserva il turno di riposo.