Volley - Serie "C» femminile. McDonald’s ci riprova

Ultima occasione per coronare nel migliore dei modi una splendida stagione per il McDonald’s Porcari che, questa sera, comincia la seconda fase di post season. Dopo aver chiuso al secondo posto il triangolare tra le prime classificate dei tre gironi di serie "C", la squadra del presidente Tocchini ha, ora, la seconda occasione per portare a casa il passaggio alle categorie nazionali.

Parte oggi, infatti, il secondo triangolare che vedrà come avversarie delle porcaresi il Castelfiorentino, formazione che è arrivata terza nella prima fase dei play-off e che era stata battuta fuori casa dal McDonald’s e il Timenet Empoli. Le empolesi si sono aggiudicate il triangolare tra le seconde classificate dei gironi (per la precisione la squadra era arrivata seconda proprio nel girone del Castelfiorentino, con 5 punti di distacco).

Quindi tre partite in tutto che vedranno impegnato già stasera il Porcari, sul parquet del Timenet, alle ore 21. In caso di successo, le ragazze di coach Grassini saranno di nuovo protagoniste, in casa, fra due settimane, contro Castelfiorentino, altrimenti la medesima partita si giocherà già sabato prossimo.

Andrea Amato