Volley - serie c. Il Vintage e Cecina. Scintille per la rivalsa

In campo oggi la serie C regionale maschile del Vintage Volley di coach Andrea Frasconi che, archiviata la sconfitta casalinga con Cascina, affronta questa sera alle 21.15 al palazzetto Astrid Frontera (arbitri Del Freo e Torriani) il Sacma Cecina. A loro volta i padroni di casa sono reduci da una battuta d’arresto col Fucecchio. Si preannuncia un match nel quale entrambe le formazioni avranno voglia di rivalsa. Scendendo in serie D regionale femminile, le ragazze dell’Ariete Pvp, guidate da Andrea Picchi, ospitano stasera alle 21.15 al palazzetto di San Paolo (arbitro Fabbri) la formazione lucchese della Libertas System Volley. Sesta in graduatoria la formazione ospite è alla portata delle pratesi che non dovranno fare l’errore di sottovalutare la squadra che ha battuto Nottolini. La rosa dell’Ariete Pvp: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri.