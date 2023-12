Volley serie C, la Axore Macerata vince in rimonta sul Cus Ancona

Vittoria in rimonta (3-1) per la Axore Macerata sulla Sintec Cus Ancona nel campionato di serie C di volley machile. La vittoria permette alla squadra di restare vicina ai primi posti del girone B. La Axore è distante tre lunghezze dalla seconda Belvedere Ostrense e due dalla Virtus Fano. Soddisfatto coach Matteo Cacchiarelli (foto). "È una vittoria importante – dice – per la classifica e per la mentalità mostrata dai ragazzi. Sono contento per i progressi della squadra, rimasta concentrata per tutta la partita e dimostrando la giusta determinazione a portare a casa tre punti". C’è ancora una gara prima della sosta contro Pergola Sassoferrato. "Andremo avanti con fiducia, preparandoci al meglio fisicamente e tatticamente. Incontreremo un avversario con ottime individualità e in crescita; ci sarà bisogno – conclude Cacchiarelli – di una prova all’altezza delle ultime per continuare nel percorso di consapevolezza e dare continuità a quanto di buono fatto sinora".