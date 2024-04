Volley serie c. La Fenix vince, ma non centra i playoff. Le ’colleghe’ trionfano nel campionato di D

Finisce con una vittoria amara la stagione della Fenix Faenza nel campionato di serie C. Le faentine superano 3-1 il Solovolley Imola (23-25; 25-13; 25-16; 25-17), ma non riescono a centrare i playoff, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut Chemical Bellaria fanno bottino pieno e conquistano i primi due posti. La classifica finale vede Forlimpopoli prima con 55 punti, seguita da Bellaria con 54 e da Faenza con 53. Festeggiano invece le ‘sorelle minori’ della serie D (foto), vincitrici del campionato grazie al successo per 3-1 (23-25; 25-15; 25-17; 25-19) sul Granarolo Volley. Una vittoria inaspettata quanto meritata, ottenuta dalla formazione Under 18 (con un paio di innesti d’esperienza) allenata da Polo. Visto che il regolamento non permette di avere due squadre della stessa società in un campionato, è scontato che nella rosa della serie C 2024/25 ci siano molte giocatrici che hanno vinto la D.