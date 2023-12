Volley SERIE C maschile. Imperia-Colombiera match fra ’cenerentole’ Imperia e Volley Colombiera Sarzana si affrontano stasera in una partita decisiva per entrambe, entrambe a quota 0 punti. Assenze tra i gialloneri, costretti a pescare dal settore giovanile. Altri incontri nel 6° turno del campionato di Serie C maschile.