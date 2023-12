Volley Serie C maschile. Un punto fuori casa per Massa Carrara sconfitta di un soffio

TORRETTA VOLLEY LIVORNO

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA

2

TORRETTA VOLLEY LIVORNO: Biondi, Costa, Del Mastio, Fiori, Franchini, Galoppini, Gianassi, Liuzzo, Malacarne, Olmi, Pribaz, Riposati L., Riposati M., Romanacci, Tellini. All. Orsolini.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

Arbitri: Funari e Vagheggini. Parziali: 17-25, 23-25, 25-15, 25-23, 15-6.

LIVORNO - Torna con un punto dalla tana della capolista la Pallavolo Massa Carrara ma c’è tanto rammarico per l’esito di una gara che ha visto gli apuani in vantaggio di due set e poi ripresi e superati dagli avversari. L’approccio a questa 7° giornata del campionato maschile di serie C è stato perfetto per i ragazzi di Luca Cei che hanno messo sotto i quotati avversari. Sul 2 a 0, però, c’è stato un calo di tensione rivelatosi fatale. Peccato soprattutto per il quarto set, perso sul filo di lana. Da notare che è la terza partita nella quale gli apuani escono sconfitti al tie-break. Classifica: 15 Migliarino e Torretta Livorno; 13 Cecina e Fucecchio; 9 Cus Pisa; 8 Pallavolo Massa Carrara; 7 Cascina; 6 Zona Mazzoni; 4 Folgore San Miniato; 0 Vintage Prato. (nella foto Leonardo Aliboni)

Gianluca Bondielli