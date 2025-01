Volley serie C: netta affermazione contro Siena. Club Arezzo viaggia a tutto gas. I ragazzi di Morelli in vetta

AREZZOAltro successo per il Club Arezzo che si aggiudica per 3-0 il match con Siena. I NeroAmaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea libero. Match fin da subito sotto controllo per gli aretini guidati da coach Morelli che ingranano la marcia giusta e commettendo pochissimi errori chiudendo il primo set con un secco 25-12.

Secondo parziale ancora in controllo; i nero amaranto mettono in campo un gioco pulito e gli ospiti non riescono a trovare contromosse convincenti, così gli aretini si accaparrano anche questo set con un netto 25-14. Terzo set ancora con la stessa dinamica, i senesi non sembrano essere scesi in campo, ne approfittano i nero amaranto che, concentrati sulla prestazione, non lasciano neanche le briciole. Morelli dà spazio anche alle seconde linee, da sottolineare l’esordio in categoria per il libero classe 2009 Fucci e il centrale Gallorini sempre classe 2009. Vittoria da tre punti per gli aretini che mantengono così la vetta della classifica.

"Abbiamo disputato un buon match, sia nella fase point che nella fase break. Ottimo il rientro dopo dieci mesi di Federico Pippi, come del resto ottima è stata la prestazione di tutta la squadra. Adesso ci attende la sosta e subito dopo disputeremo tre match complicatissimi contro Cortona, Colle e Volley Arezzo" spiega il coach aretino. "Abbiamo quindici giorni per preparare la gara contro Cortona, organico allestito eccellentemente in estate, condotto ottimamente da coach Moretti: oltre ai veterani Cittadino, Bettoni, Cesarini, Martini, Calosci Rosati e Berti, in questi ultimi due anni sono stati inseriti ottimi atleti del calibro di Mogini, Brilli, Di Balsamo, Albabese, Rumori e del giovane e talentuoso alzatore Magrini". Nel prossimo weekend i NeroAmaranto osserveranno il turno di riposo, poila sfida con Cortona del primo febbraio, al Maccagnolo.

Gaia Papi