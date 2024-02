Volley Serie C. Obiettivo riscatto. Il Colombiera ci prova

Partita casalinga per il Volley Colombiera contro il Sabazia Ecosavona che stasera alle 21 si presenterà alla palestra di Ameglia con l’obiettivo di far suo il 13° turno del campionato di serie C maschile. I padroni di casa, stazionari al penultimo posto, proveranno a riscattare la sconfitta dell’andata per centrare un successo che farebbe bene soprattutto al morale in un momento delicato in cui anche le numerose assenze non stanno di certo aiutando. Possibile il rientro del libero Andrea Ruggeri. Di fronte troveranno un avversario che con 5 punti in più in classifica occupa l’ottava posizione, ma che potrebbe risultare alla propria portata se affrontato con la giusta mentalità e con la necessaria concentrazione. A dirigere il match saranno gli arbitri Vascon e Portaccio. Di seguito le altre gare della giornata: Fas Albisola-Admo, Colombo-Finale e Imperia-Sant’Antonio.

C FEMMINILE

Il Lunezia Volley è atteso dall’ultima fatica della regular season nel match contro la capolista Albaro Genova, che dall’alto dei suoi 32 punti sta dominando il girone. Appuntamento questa sera alle 19.15 al ’PalaBologna’ di Sarzana. Protagoniste della difficile sfida saranno le convocate Ruffini, Poli, Bencaster, Quartieri, Michi, Benettini, Castagna, Poletti e Mozzachiodi. "Contro delle avversarie di tale valore sarà sicuramente una gara ostica, ma per noi sarà comunque un buon test – afferma il dt Menconi – dove speriamo di fare bella figura in preparazione alla prossima fase dei play-out in cui contiamo di farci trovare al top della condizione fisica e mentale". L’altro match della giornata sarà: Acli Santa Sabina-Campomorone. Riposerà la Pallavolo Futura che ha finito con un turno d’anticipo il campionato e che ora attende con trepidazione l’inizio dei playoff.

Ilaria Gallione