Volley serie C, oggi il gran derby. Montesi-Bottega per i playoff

Serie C. Oggi si gioca l’ultima partita dell’anno per la serie C. Nel maschile, girone A, alle 17,30 si incontrano Montesi Pesaro e Bertuccioli Real Bottega: "Ci aspetta una sfida importante sotto tutti i punti di vista – dice Manolo Carburi, palleggiatore della Montesi –. Portare a casa dei punti significherebbe fare un ulteriore passo avanti verso i playoff, e farlo con una squadra come Bottega, che fin ora ha lasciato pochissimo spazio alle sue avversarie, significherebbe molto per il morale della squadra". La formazione pesarese arriva da un buon momento: "Vogliamo riscattarci dalla sconfitta subita in coppa Marche e nel girone d’andata, dimostrando che possiamo tenere testa anche ad una squadra esperta e molto preparata come la loro. Sarà un derby molto acceso per cui avremo bisogno del sostegno di tutto il pubblico".

Nel girone B, alle 17 tocca a Arbo Borgovolley Fano-Volley Game: "Per l’ultima gara del 2023 ospitiamo la capolista Volley Game Falconara – dice coach Palazzetti –. Affronteremo la miglior squadra del girone, grazie soprattutto ad alcuni giocatori fuori categoria. Avremo anche qualche problema di formazione di troppo ma giocare senza i favori del pronostico dovrà darci i giusti stimoli per scendere in campo al meglio". Alle 18 è la volta della Virtus Fano che accoglie la Frezzotti Trasporti: "E’ una sfida molto importante e difficile – avvisa coach Angeletti -. È infatti il primo dei quattro scontri diretti che ci aspettano per entrare nella pool-promozione".

Nel femminile, sempre oggi, nel girone A, alle 18 Megabox-Pergola. Allo stesso orario Gioca Volley Team Urbino-Line Office Real Bottega: "La partita in casa con Bottega arriva a ridosso delle feste, ma resta una partita sentita in casa urbinate – afferma il coach ducale Lazzarini –. Ci teniamo molto a continuare il bel percorso intrapreso quest’anno e nonostante la sconfitta con Monte Urano sia stata già riscattata ieri sera con il San Costanzo, nel turno infrasettimanale, vogliamo proseguire nel migliore dei modi per assicurarci matematicamente il girone playoff il prima possibile. Giocare 3 partite in una settimana non è mai semplice, soprattutto quando si recupera da diversi acciacchi, ma fortunatamente posso contare su un gruppo molto disponibile e sabato tutte saranno pronte a dare il loro contributo in campo". Nel girone B, alle 18 il Team 80 Gabicce riceve a Gradara l’Adriatica Fano: "Dopo la vittoria al tiebreak nel derby a Pesaro- sottolinea il diesse Leonardi del Gabicce -, dobbiamo continuare la nostra marcia, dobbiamo affrontare la gara al meglio per ottenere 3 punti che valgono doppio perché l’Adriatica Fano sarà probabilmente una delle formazioni che conquisterà un posto nei playoff".

Beatrice Terenzi