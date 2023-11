Volley - serie C. Quarrata e Mazzoni casalinghe. Montebianco-Aglianese, è derby

Causa lo stop imposto alle gare dall’alluvione, i tornei di serie C femminile e C maschile ripartono rispettivamente dal quarto e secondo turno d’andata (ancora non è dato sapere quando si recupereranno la terza e prima giornata). In C femminile, girone B, domani il Blu Volley Quarrata, sesto in graduatoria con 3 punti, ospiterà Montelupo, fermo a 0, dalle 21 al PalaMelo; allo stesso orario, ma alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole, di scena il derby tra Montebianco Volley, quinto a 3, e Volley Aglianese, ferma a 0. Nel girone C, dalle 21 alla palestra della scuola elementare di Pescia, in campo Delfino, terzo a 5, e Volley Livorno, quinto a 3. In C maschile, girone B, dalle 21.15 alla palestra Anna Frank di Pistoia sfida d’esordio tra la Zona Mazzoni e il Baglini Ascensori Migliarino. Prova il recupero di Costanza Bartolini e Miriam Fasola Quarrata, non disponibile nell’Aglianese la centrale Sara Giuliani, tutto ok fra le file pesciatine. "Siamo al completo, pronti ad affrontare una formazione di valore – assicurano dalla Zona Mazzoni –. Scopriremo subito di che pasta siamo fatti".

Gianluca Barni