Volley serie c. Tutte le sfide in programma oggi

Oggi pomeriggio, alle 18, alla Palestra Enriques di viale Duca d’Aosta, la Cip Ghizzani riceve l’Asd Volley Aglianese per la seconda giornata del campionato di Serie C Femminile. Le valdelsane sono reduci da una brillante vittoria esterna nel derby con Fucecchio e cercheranno quindi di confermare la bella impressione dell’esordio in campionato. La squadra è al completo e c’è ottimismo nell’ambiente. Arbitrerà Bianca Giannini. L’Aspd Montelupo farà il suo esordio in campionato alle 21 in quel di Pieve a Nievole, alla Palestra di Via Cosimini, dove incontrerà la Montebianco Volley. Le montelupine sono evidentemente tutte da scoprire, anche se hanno fatto una bella preparazione precampionato, mentre le locali hanno esordito in campionato con una netta sconfitta ad Empoli e quindi cercheranno di dimostrare che l’esordio è stato solo sfortunato. Arbitrerà Monica Nannicini. L’altra squadra del girone B, l’Asd Fucecchio, riposa.