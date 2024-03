Volley - Serie C. Un weekend disastroso. Fa festa soltanto il Delfino

Un fine settimana disastroso per le formazioni pistoiesi di serie C, eccezion fatta che per il Delfino Pescia. Nel sesto turno di ritorno del girone B di C femminile, il Blu Volley Quarrata alza bandiera bianca, perdendo 3-0 (24, 7, 23) a Fucecchio: le giocatrici di coach Davide Torracchi hanno giocato a sprazzi, scendendo così al quarto posto solitario della graduatoria a quota 32, alle spalle di Castelfiorentino 40, Empoli 35 e Signa 34. Nello stesso gruppo, nel quale riposava Pieve a Nievole, il Volley Aglianese riesce a soccombere, 3-1 (25-16, 25-21, 24-26, 25-15), tra le mura amiche con il fanalino di coda Calenzano dell’ex allenatore Federico Guidi: la terz’ultima piazza della classifica a 15, in compagnia di Pieve a Nievole, è inaspettata a questo punto dell’annata, alimentando le voci di un divorzio da coach Marco Targioni il prossimo giugno. Nel girone C di C donne, Pescia espugna il campo di Cascina: 3-0, 20, 15, 19, e seconda posizione della graduatoria a 31, in coabitazione con Casciavola e Livorno. Infine, nel raggruppamento B di C maschile, tonfo della Zona Mazzoni a Fucecchio: 3-0 (22, 19, 17) a favore del Jolly e Vigili del fuoco pistoiesi penultimi della classe con appena 7 punti. Un’annata sempre più incolore.

G.B.