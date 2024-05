Volley serie D. Benedetto Cento vuole i playoff. Sbanca Casinalbo e ci crede

casinalbo

1

benedetto volley cento

3

Parziali: 15-25, 20-25, 25-22, 21-25

La Benedetto Volley sbanca Casinalbo e si regala la possibilità di giocarsi l’accesso ai playoff nello scontro diretto in programma venerdì prossimo in casa contro l’Univolley Carpi. A una giornata dalla fine della regular season del campionato di serie D maschile infatti, la Pasquali resta al quarto posto di una classifica cortissima, che vede la Bulloneria Emiliana in vetta a 65 punti e già aritmeticamente promossa, Univolley Carpi e Stadium Mirandola appaiate in seconda posizione a quota 60 e la Benedetto Volley quarta a 59. Battendo l’Univolley Carpi nel big match dell’ultimo turno, la squadra di Cento si qualificherebbe ai playoff che mettono in palio la promozione in serie C. Una grande opportunità per una Benedetto Volley che aveva iniziato il campionato a fari spenti e che si sa ritagliando un posto tra le grandi del girone B. "Abbiamo vinto sul campo della corazzata Casinalbo, che in casa non aveva ancora perso – sottolinea Ulisse Boncompagni, coach della Pasquali –. In un contesto caldissimo, i ragazzi sono entrati in campo molto determinati e carichi, con la testa all’obiettivo e abbiamo aggiunto un tassello fondamentale per raggiungere il terzo posto". s.m.