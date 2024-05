Volley serie D. Bottegone. Ultimo test

Bottegone in campo questa sera, le altre domani pomeriggio. Per l’ultimo turno di ritorno del campionato femminile di serie D, il Progetto Volley Bottegone del tecnico Michele Barbiero, già qualificato ai playoff da secondo in classifica, anticipa il proprio impegno stasera: dalle 21 sarà a Capannori contro la Nottolini. Nell’ambiente pistoiese ci si augura di non ripetere la brutta prova di sabato scorso contro Prato: vincere, si sa, aiuta a vincere e i playoff sono alle porte, arrivarci bene è fondamentale. Nello stesso girone, il B, l’AM Flora Buggiano dell’allenatrice Alessandra Pellegrini, matematicamente salva, chiuderà domani dalle 18 a Firenze con il Volley Art Il Bisonte. Nel girone C, invece, la retrocessa Aglianese-2 del duo Lazzarini-Donnini domani se la vedrà col Volley Team Lunigiana, dalle 18 alla Sestini di Agliana.

Per la serie C maschile, terza e decisiva gara-playout tra Tesi Volleyarezzo e Zona Mazzoni Pistoia: domani dalle 18 si riparte dall’1-1 e aggiudicarsi la serie se non serve a salvare la categoria, è utile per un eventuale ripescaggio. I Vigili del fuoco sono pronti all’ultimo sforzo.