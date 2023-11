Volley - serie D. Bottegone va in scena a Lucca. Buggiano e Pescia, turno interno

Dopo aver saltato – causa alluvione – il quinto turno d’andata, il campionato di serie D femminile riprende con la sesta giornata; quello maschile, invece, bloccato al debutto, inizia dalla seconda. In D femminile, girone B, domani il Progetto Volley Bottegone di coach Michele Barbiero, quarto in graduatoria con 10 punti, andrà a far visita, dalle 20.30 a Lucca, alla Pantera penultima a quota 2, mentre l’AM Flora, undicesima a 3, incrocerà, dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, la Folgore San Miniato, terza a 11; nel girone C, il Volley Aglianese, ultimo a 0, si confronterà, dalle 21 alla palestra Bartolomeo Sestini, con l’Oasi Volley Viareggio, undicesima a 5. In D maschile, dalle 18 a Pescia, il Delfino di D’Onofrio proverà ad avere ragione della Pallavolo Rosignano. Nessun problema di formazione per Bottegone, che recupera anche la centrale Alessandra Bianchini; idem l’AM Flora Buggiano, che ritrova le ex dal dente avvelenato Capozio, Paperini e Pairetto. Ancora out Kercunga nell’Aglianese del duo Lazzarini-Donnini, mentre il Delfino si presenterà al gran completo.

G.B.